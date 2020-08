Miguel Oliveira vai partir este domingo da 11.ª posição da grelha no Grande Prémio de Spielberg, Áustria, em MotoGP.

O piloto português da KTM obteve o tempo de 1:23.939, mais 389 milésimo do que o espanhol Maverick Viñales (Yamaha), que parte em primeiro.

O veterano Valentino Rossi obteve o 12.º melhor tempo.

What a sensational Qualifying session as @mvkoficial12 grabs pole with half a second covering all 12 riders! 🏁



What a race in store tomorrow! 🔥#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/PYeRRKMpJy