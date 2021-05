Miguel Oliveira foi terceiro no Grande Prémio de Itália de MotoGP.

O piloto português tinha terminado na segunda posição, mas sofreu uma penalização por exceder os limites da pista, e caiu uma posição.

Demoted one position for exceeding track limits! @_moliveira88 drops to 3rd place but it's still a first podium of the season!