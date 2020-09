Miguel Oliveira sofreu este sábado duas quedas na 3.ª sessão de treinos em Misano.

A primeira, na curva 8, não teve grandes consequências para o piloto português da equipa Tech 3 da KTM, mas a segunda, já nos instantes finais da sessão e na curva 15, deixou-o mais combalido.

Miguel Oliveira foi transportado para o centro médico do circuito. Após ser examinado, foi declarado apto para voltar a competir.

Medical Info Update 📋 #MotoGP rider #88 @_moliveira88 has been declared fit following his medical check #EmiliaRomagnaGP 🏁

Shattered and bruised but at least we can confirm that Miguel doesn’t have any broken bones 🙏🏻#KTM #Tech3 #MO88 #MotoGP #Racing @MotoGP #EmiliaRomagnaGP pic.twitter.com/v25dsiYuSY