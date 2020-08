Johann Zarco, piloto da Ducati, foi considerado culpado pelo aparatoso acidente com Franco Morbidelli, no passado domingo, no Grande Prémio da Áustria de MotoGP, anunciou esta sexta-feira a Federação Internacional de Motociclismo.

Os comissários consideraram que o piloto francês teve uma «conduta irresponsável» e determinaram que terá de partir das boxes na próxima corrida.

Zarco falhou, entretanto, os treinos livres desta sexta-feira para o Grande Prémio de Estíria, depois de ter sido considerado «inapto» pelo departamento médico, devido à intervenção cirúrgica a que foi submetido ao pulso direito, mas ainda pode vir a participar na qualificação deste sábado.

Caso o piloto francês não se qualifique para o Grande Prémio de domingo, a sanção será aplicada na corrida seguinte, em Misano, no Grande Prémio de Itália.