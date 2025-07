Os circuitos de Portimão e Estoril estão no calendário de 2026 do Mundial de Superbikes.

O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira pela organização da competição. As provas em território luso irão decorrer entre 27 e 29 de março, em Portimão, e no Estoril de 9 a 11 de outubro. Além disso, são a segunda e a penúltima rondas do campeonato.

A prova é composta por 12 rondas, arranca no terceiro fim de semana de fevereiro, em Phillip Island, na Austrália, e termina no fim de semana de 16 a 18 de outubro, em Jérez de la Frontera, Espanha.

Confira o calendário do Campeonato do Mundo de superbikes em 2026:

Phillip Island, Austrália (20 a 22 fevereiro)

Portimão (27 a 29 março)

Assen, Países Baixos (17 a 19 abril)

Balanton, Hungria (1 a 3 maio)

Most, República Checa (15 a 17 maio)

Motorland Aragão, Espanha (29 a 31 maio)

Marco Simoncelli/Misano, Itália (12 a 14 junho)

Donington, Reino Unido (10 a 12 julho)

Magny-Court, França (4 a 6 setembro)

Cremona, Itália (25 a 27 setembro)

Estoril (9 a 11 outubro)

Jerez, Espanha (16 a 18 outubro)