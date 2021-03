O Estado do Qatar vai vacinar toda a caravana do Mundial de MotoGP antes do arranque do campeonato, marcado para 28 de março.

O anúncio foi feito pela Dorna, a promotora da competição. «Tendo implementado de forma acelerada o seu processo de vacinação, o Estado do Qatar está em condições de oferecer a todos os membros do 'paddock' o acesso à vacina contra a covid-19», lê-se em comunicado.

«Para assegurar a saúde e a segurança de toda a caravana enquanto estão no Qatar e nas suas contínuas viagens pelo Mundo esta temporada, o Governo do Qatar ofereceu acesso às vacinas da covid-19», acrescenta-se.

A caravana de MotoGP, da qual faz parte o português Miguel Oliveira, está nesta altura no Qatar, onde estão a decorrer os treinos de pré-temporada. Além da primeira corrida da época, a 28 de março, a segunda (4 de abril) também será neste país.