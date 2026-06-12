Miguel Oliveira regressou esta sexta-feira à competição no Mundial de Superbikes com o 17.º registo no somatório das duas sessões de treinos livres para a prova da Emilia Romagna.

Recuperado de uma lesão num ombro, o português da BMW registou 1.33,645 minutos, terminando a 1,410 segundos do mais rápido, o italiano Niccolo Bulega (Ducati).

O espanhol Iker Lecuona (Ducati) ficou em segundo, a 0,166 segundos do companheiro de equipa, com o italiano Yari Montella (Ducati) em terceiro, a 0,576.

Este sábado disputa-se a sessão de qualificação, durante a manhã, com a tarde reservada à primeira das duas corridas longas do fim de semana.

Niccolo Bulega, que que venceu todas as 18 corridas, lidera o campeonato com 372 pontos. Miguel Oliveira é nono, com 85 pontos.