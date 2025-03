Toprak Razgatlioglu (BMW) fez o «pleno» no Autódromo Internacional do Algarve, ao vencer as três corridas do fim de semana, e aproximou-se assim de Nicolo Bulega (Ducati), líder do mundial de pilotos.

Além de ter atingido um novo recorde absoluto do circuito, o turco conseguiu também fixar um novo recorde de volta mais rápida em corrida. Na prova deste domingo, Razgatlioglu terminou à frente de Bulega e de Álvaro Bautista (Ducati).

Esta foi, de resto, a sétima vitória do piloto da BMW no Mundial de Superbikes, chegando assim aos 82 pontos, menos 39 do que Nicolo Bulega. A próxima ronda disputa-se nos Países Baixos, de 11 a 13 de abril.