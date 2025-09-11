É oficial! A categoria de Moto E será suspensa a partir de 2025, anunciaram a FIM e a Dorna Sports.

«A Moto E não conseguiu ganhar tração suficiente entre os nossos fãs durante as sete temporadas de competição, período em que o mercado de motos elétricas de alto desempenho não se desenvolveu como esperado», pode ler-se no comunicado.

A falta de audiência levou à decisão das entidades organizadoras.

De referir que esta suspensão não é definitiva e a categoria será reconsiderada «caso a relevância das motocicletas elétricas – ou de qualquer outra tecnologia sustentável alternativa – aumente no futuro».