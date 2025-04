A MotoGP anunciou esta quarta-feira que o Grande Prémio de França vai manter-se no calendário de provas até 2031.

O contrato expirava em 2026 e no circuito de Le Mans, onde foram batidos recordes de assistência da MotoGP em 2023 e 2024, vai ser possível assistir às provas da categoria máxima do motociclismo por mais cinco temporadas.

«A França já tem um legado incrível no desporto automóvel e estamos orgulhosos por o nosso Grande Prémio de França ter contribuído para isso, ao mesmo tempo que atraiu uma nova vaga de fãs para o evento, para a região e para o próprio desporto», disse Carmelo Ezpeleta, diretor executivo da Dorna Sports, empresa detentora dos direitos de MotoGP.

A edição de 2025 do Grande Prémio de França decorre de 9 a 11 de maio.

The record-breaking crowds will welcome #MotoGP for another five Grands Prix 🙌 #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/05dxgAErbX