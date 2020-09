A 5 de setembro de 2010, Shoya Tomizawa morreu a fazer o que mais gostava. Durante uma corrida de Moto 2, o japonês sofreu um violento despiste e não resistiu aos ferimentos. Tinha 19 anos e toda a vida pela frente.



Dez anos depois, Tomizawa continua a não ser esquecido. Este domingo, precisamente no local onde faleceu, o nipónico recebeu uma homenagem emocionante por parte do compatriota e amigo Takaaki Nakagami.



Depois de conseguir um excelente sexto lugar na corrida de Moto GP disputada em Misano, Itália, Nakagami dirigiu-se ao preciso local onde Tomizawa se despistou, saiu da mota, ajoelhou-se e rezou durante alguns segundos.



Um instante captado pelas câmaras de televisão e, naturalmente, alvo de todos os elogios. O coração tem sempre um lugar, mesmo num dos desportos mais competitivos do planeta.