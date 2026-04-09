Aleix Espargaró, ex-piloto de MotoGP e atual piloto de testes da Honda, sofreu um acidente durante uma prova de testes da fabricante japonesa. O acidente ocorreu na Malásia.

O piloto espanhol foi o próprio a avançar a informação, através de uma publicação nas redes sociais, onde refere que tem quatro vértebras fraturadas.

«Na terça-feira, durante os testes aqui em Sepang, sofri uma queda muito grave. Como resultado, fiquei com várias contusões e quatro vértebras fraturadas, embora por uma margem muito pequena, e felizmente não teve impacto na medula espinhal», começou por dizer.

De seguida, o espanhol aproveitou para agradecer à companheira e à equipa da Honda.

«Depois de uns dias no hospital, onde fui tratado de forma incrível, estou agora apto para voar para casa com a Laura, que veio em meu socorro do outro lado do mundo (mais uma vez, já perdi a conta…) e lá iremos avaliar se é necessária uma cirurgia. Obrigado a toda a minha equipa Honda por ter cuidado de mim nestes últimos dias. Desculpem o susto, vou voltar!», concluiu.