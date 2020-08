O piloto espanhol Pol Espargaró reagiu esta quinta-feira, em conferência de imprensa, ao acidente com Miguel Oliveira no Grande Prémio da Áustria, acusando o português de «falta de respeito» na sequência do sucedido no último fim-de-semana.

Depois de Oliveira ter dito que «nem todos nascem com a mesma inteligência», em reação ao episódio com Pol na pista, apesar de não querer atacar o espanhol, este mostrou-se surpreendido com a atitude de Oliveira.

«Surpreendeu-me, pensei que a nossa relação era boa. Estive nessa situação muitas vezes, nas quais era culpa minha, mas nunca perdi o respeito pelos meus rivais, nem pelo meu companheiro. Ele nem se desculpou por essas palavras. A moto com a qual corre é a que eu fiz. É uma falta de respeito. Tenho a certeza que o Miguel sabe que não usou a melhor palavra para explicar a situação. Não foi exatamente minha culpa», expressou o corredor da KTM, em conferência de imprensa prévia ao Grande Prémio da Estíria.