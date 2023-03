O piloto da Aprilia Aleix Espargaró foi muito duro com o compatriota Marc Márquez (Honda) e criticou a atitude de alguns pilotos no Grande Prémio de Portugal de MotoGP, marcado por alguns acidentes, com destaque para o choque entre Márquez e Miguel Oliveira.

«Dá-me a sensação de que não estamos a aprender. Depois das quedas de ontem [sábado], hoje [este domingo] arrancaram da mesma forma», referiu, citado pelo Autosport, tendo comentado o acidente que envolveu Oliveira.

«O acidente do Marc parece-me muito grave. O joelho do Miguel Oliveira podia ter rebentado e ele nunca mais voltaria a correr na vida. Foi um impacto brutal. Para mim, têm de bani-lo por uma corrida, no mínimo. Para mim, é ridículo. É o que espero, mas não sou eu quem faz as regras», concluiu.

Recorde-se que Márquez foi penalizado com uma dupla longa volta.