O piloto espanhol Marc Márquez assumiu total responsabilidade pelo acidente que provocou a queda e o abandono de Miguel Oliveira no Grande Prémio de Portugal de MotoGP e explicou o que aconteceu no momento em que abalroou o português.

«Primeiro de tudo, claro que lamento imenso pelo Miguel. É verdade que é totalmente por culpa minha e por isso é que fui penalizado para o próximo Grande Prémio, com uma dupla 'long lap'. Concordo totalmente. A minha intenção não era ultrapassar o [Jorge] Martín nem o Miguel. Estava longe, tive um bloqueio forte no pneu da frente, porque escolhi o pneu duro, talvez não estivesse suficientemente pronto. Por causa do vento, estava a baixa temperatura», começou por dizer à BT Sport, antes de pedir desculpa a Oliveira e aos portugueses.

«Impedi a queda, mas quando larguei o travão, a mota fugiu-me para dentro, consegui evitar o Martín, mas não consegui evitar o Oliveira. Felizmente está bem. Isso deixa-me mais calmo, mas hoje cometi um erro grande e só posso pedir desculpa ao Oliveira e aos adeptos portugueses», completou.

Márquez desvalorizou ainda a lesão que tem na mão direita.

«Não quero saber da minha lesão. Vamos avaliar esta tarde e vamos ver. Voltarei quando me sentir bem», concluiu.

O piloto da Honda deve falhar o próximo Grande Prémio, na Argentina.