Miguel Oliveira obteve o 12.º tempo no somatório das duas sessões de treinos livres para o Grande Prémio do Qatar, prova de abertura do Mundial de MotoGP.

O melhor registo do piloto de Almada foi conseguido na primeira sessão, na qual ficou a 0,714 segundos do mais rápido, o espanhol Jorge Martín.

A sessão da tarde ficou marcada pela chuva que caiu no circuito de Lusail, situação que levou a organização a alterar o programa para que os pilotos não tivessem de correr com o reflexo das luzes do circuito na pista molhada durante a noite. Nessa sessão, Marc Márquez, recém-transferido para a Ducati, foi o mais rápido, enquanto Miguel Oliveira não foi além do 20.º tempo.

Devido ao mau tempo, a sessão que vai definir os dez pilotos que seguem para a Q2 realiza-se neste sábado de manhã, dia de corrida sprint.