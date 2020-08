Miguel Oliveira teve direito a guarda de honra em Lisboa depois da histórica vitória no Grande Prémio de Estíria, na Áustria.

«Sinto-me sem dúvida um piloto capaz de ser campeão do mundo. Mais cedo ou mais tarde sei que irá acontecer. Sei, porque coloco muito empenho, trabalho, profissionalismo, dedicação e perseverança naquilo que faço. Acho que no final do dia, mais cedo ou mais tarde, os resultados acabam por chegar», disse Miguel Oliveira aos jornalistas à capital portuguesa.

O piloto da Tech3 (equipa da KTM) tornou-se no primeiro português de sempre a vencer uma prova da categoria rainha do motociclismo