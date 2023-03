Fruto de um erro na última volta, Miguel Oliveira caiu quatro lugares e terminou na sétima posição na primeira corrida sprint da história no MotoGP, este sábado, no Grande Prémio de Portugal.

O piloto português, que esta temporada se estreia na RNF Aprilia, não escondeu a frustração após falhar o pódio.

«Estou chateado porque ter a oportunidade de ficar nos três primeiros, já na última volta, a cinco curvas do final, era muito melhor do que ficar em sétimo, como é óbvio. A perda não foi muita, os pontos hoje são metade, por isso a opção realista é que amanhã [domingo] vamos sair do quarto lugar outra vez e temos outra chance. Consegui ter uma ideia sobre o que melhorar na mota para amanhã [domingo], temos dificuldades em alguns setores, por isso vou tentar, com a equipa, ver o que melhorar e limar estas pequenas arestas. A corrida será igualmente competitiva», frisou o piloto de Almada aos microfones da Sport Tv.

Oliveira assumiu que «já esperava que fosse tudo mais agressivo», já que se assistiu a 12 voltas muito físicas no circuito de Portimão.

«Vamos ver como saímos amanhã [domingo], julgo que não vai haver diferenças na agressividade, mas espero fazer um melhor arranque do que fiz hoje [este sábado] e manter-me livre dessas lutas que atrapalham», vincou.

O piloto luso destacou ainda que «a equipa esteve muito bem» e ofereceu-lhe «uma mota competitiva» para arrancar da quarta posição da grelha.

«Qualifiquei bem, podia ter sido um bocadinho melhor, mas não muito. Já no limite. Fiz o que tinha a fazer, sair das duas primeiras linhas é o objetivo principal para um bom resultado», apontou, agradecendo ainda o apoio «fantástico» dos portugueses.

A corrida no GP de Portugal está marcada para este domingo, às 14h00.