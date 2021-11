Após ter terminado a última prova da temporada na 14.ª posição, Miguel Oliveira garantiu estar «motivado para começar a trabalhar na mota de 2022».

O piloto português admitiu que o Grande Prémio da Comunidade Valenciana foi «uma corrida complicada», porque partir «da 20.ª posição trouxe muitas dificuldades».

Na prova deste domingo, o piloto da KTM conseguiu amealhar mais dois pontos e, por isso, Miguel Oliveira sente que este «é um fechar de campeonato positivo».

Ainda assim, o português reconheceu estar «longe de estar contente com a prestação destes últimos dois meses» e, para a próxima temporada, quer encontrar «uma base mais constante e mais consistente» que permita «lutar por boas posições durante mais corridas».

Miguel Oliveira termina, assim, o Mundial de MotoGP no 14.º lugar, com 94 pontos. Durante esta temporada, venceu o GP da Catalunha e conquistou dois segundos lugares (no GP da Alemanha e no GP de Itália), num ano em que foi obrigado a desistir por cinco vezes devido a quedas.