É um dos maiores debates do panorama futebolístico, mas também chega a outros desportos.

Na conferência de imprensa de antevisão ao Grande Prémio da Argentina, o líder do Moto GP, Enea Bastianini (Gresini Racing), Miguel Oliveira (Red Bull KTM), o Campeão do Mundo de 2021 Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) e Johann Zarco (Pramac Racing) tiveram de escolher entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, com o jogador português a arrecadar três dos quatro votos.

Johann Zarco foi o único a eleger Messi, por preferir o «caráter» do argentino, antes de Miguel Oliveira ser bastante direto: «Ronaldo é o melhor, simples. Não há discussão». O piloto da KTM ainda corrigiu Enea Bastianini, quando este afirmou que Ronaldo alinhava na Juventus.

Já Quartararo, lembrou que, na infância, «adorava» o estilo de jogo de Ronaldo. «Era muito divertido de ver. O seu trabalho e a sua dedicação são uma motivação para muitos atletas», apontou.

Veja o vídeo do momento a partir dos 21 segundos: