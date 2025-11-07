Álex Márquez dominou as duas sessões de treinos livres do Grande Prémio de Portugal, terminando com o melhor tempo em ambas, num dia pouco ou nada conseguido por Miguel Oliveira.

O piloto português realizou o pior tempo na segunda sessão do dia, a quase dois segundos do 1m37.974s conseguido pelo espanhol da Gresini. No restante «top-3», Francesco Bagnaia (Ducati) terminou com a segunda melhor marca e Pedro Acosta (Honda) ficou com o terceiro tempo.

Já este sábado, os pilotos fazem-se à pista para a qualificação, sendo que Miguel Oliveira vai participar na primeira parte da sessão, em busca de um lugar na Q2. A partir das 15h realiza-se a corrida «sprint».

O líder do mundial de pilotos, Marc Márquez (545 pontos), está de fora deste GP de Portugal por lesão. Álex Márquez segue na segunda posição da tabela, com 413 pontos, mais 122 do que Marco Bezzecchi (Aprilia).

