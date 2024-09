Francesco Bagnaia (Ducati) venceu, este sábado, a corrida sprint do Grande Prémio da Indonésia de MotoGP.

O atual bicampeão do mundo partiu da quarta posição, mas subiu a segundo logo na primeira volta. O italiano beneficiou, depois, da queda de Jorge Martín, na penúltima curva. O espanhol foi ao chão e Bagnaia conseguiu ser o mais rápido em Mandalika, com o tempo de 19.41,354 minutos.

Martín deslizou no asfalto agarrado à mota, retomou na última posição e subiu até 10.º, mas já não conseguiu somar pontos.

Enea Bastianini (Ducati) foi segundo classificado, a apenas 0,107 segundos, enquanto Marc Márquez (Ducati), que tinha arrancado de 12.º, completou o pódio (+1,701s).

Bagnaia segue na segunda posição da classificação geral, agora com 329 pontos, a apenas 12 do líder Martín.

Miguel Oliveira (Aprilia), recorde-se, caiu nos treinos livres na sexta-feira e sofreu múltiplas fraturas, que o afastaram da corrida.

A corrida principal do GP da Indonésia, 15.ª ronda da temporada, está marcada para as 08h00 deste domingo.

