O italiano Marco Bezzecchi (VR46, academia de pilotos de Valentino Rossi) conquistou o primeiro Grande Prémio de Moto GP da carreira ao vencer a prova deste domingo no autódromo Termas de Río Hondo, na Argentina.

Logo no arranque, Bezzecchi ultrapassou Alex Márquez, que seguia na «pole position», e aguentou a posição até à meta.

Johann Zarco (Ducati) e Alex Márquez (Honda) completaram o pódio, num dia marcado pela intensa chuva e pela queda do campeão mundial Pecco Bagnaia (Ducati) a oito voltas do fim. O italiano ainda voltou à pista depois do incidente, mas já não foi além do 16.º e penúltimo lugar.

Com esta vitória, Bezzecchi passa também para a liderança do campeonato.

Recorde-se ainda que Miguel Oliveira não esteve presente nesta corrida devido à lesão sofrida após a queda provocada pelo choque com Marc Márquez em Portimão. De resto, também Márquez, Pol Espargaró, Enea Bastianini e Joan Mir foram baixas na corrida deste domingo.

O próximo Grande Prémio de Moto GP tem lugar a 16 de abril, no circuito das Américas, nos Estados Unidos.