MotoGP: Bezzecchi vence terceira corrida consecutiva e segue líder
Italiano tem quatro pontos de vantagem para Jorge Martín e 21 sobre Pedro Acosta após triunfo no GP das Américas
Marco Bezzecchi (Aprilia) continua a realizar um início de temporada 100 por cento vitorioso no que toca às corridas principais, sendo que venceu todas as três até ao momento em MotoGP.
O piloto italiano saiu da segunda posição da grelha, apenas atrás de Di Giannantonio (VR46 Racing Team), que acabou por terminar a corrida no quarto lugar. As restantes posições do pódio foram ocupadas por Jorge Martín e Pedro Acosta, tendo o quinto posto ficado para Marc Márquez (Ducati), atual campeão do mundo, que na «sprint» deste sábado foi ao asfalto e terminou no último lugar.
No que toca à classificação, Bezzecchi soma 81 pontos e tem quatro de vantagem para Jorge Martín (77), sendo que Pedro Acosta segue no terceiro lugar com uma diferença de 21 pontos.
Marco Bezzecchi also now sits on top of the #MotoGP standings 😎#USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/w413RQX3OG— MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 29, 2026