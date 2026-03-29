Marco Bezzecchi (Aprilia) continua a realizar um início de temporada 100 por cento vitorioso no que toca às corridas principais, sendo que venceu todas as três até ao momento em MotoGP.

O piloto italiano saiu da segunda posição da grelha, apenas atrás de Di Giannantonio (VR46 Racing Team), que acabou por terminar a corrida no quarto lugar. As restantes posições do pódio foram ocupadas por Jorge Martín e Pedro Acosta, tendo o quinto posto ficado para Marc Márquez (Ducati), atual campeão do mundo, que na «sprint» deste sábado foi ao asfalto e terminou no último lugar.

No que toca à classificação, Bezzecchi soma 81 pontos e tem quatro de vantagem para Jorge Martín (77), sendo que Pedro Acosta segue no terceiro lugar com uma diferença de 21 pontos.

RELACIONADOS
Superbikes: Miguel Oliveira parte em terceiro para a segunda corrida em Portimão
Superbikes: Miguel Oliveira termina em terceiro lugar em Portimão
VÍDEO: Bezzecchi vence no Brasil e assume liderança do Mundial de MotoGP
MotoGP: Marco Bezzecchi vence na Tailândia, campeão Marc Márquez abandona