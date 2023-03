Miguel Oliveira foi abalroado por Marc Márquez na segunda volta do Grande Prémio de Portugal de MotoGP e teve de abandonar a corrida, mas, depois de ser observado no centro médico, foi declarado apto para o próximo fim de semana, na Argentina, já que não tem qualquer fratura.

«O exame médico mostra apenas uma contusão na perna direita», lê-se na breve nota do MotoGP.

Medical Info Update 📋

#MotoGP rider #88 @_moliveira88

is declared FIT. Medical check shows only a contusion to his right leg #PortugueseGP 🇵🇹