O italiano Francesco Bagnaia (Ducati) sagrou-se, este domingo, campeão mundial de MotoGP, apesar de ter terminado na nona posição no Grande Prémio da Comunidade Valenciana, 20.ª e última prova do campeonato de motociclismo.

Pecco Bagnaia fez uma corrida de gestão, já que precisava apenas de terminar em 14.º para garantir o título, dada a larga distância para o francês Fabio Quartararo (Yamaha), que ficou em segundo no campeonato de pilotos. Enea Bastianini (Ducati) assegurou o último lugar do pódio, beneficiando do abandono precoce de Aleix Espargaró (Aprilia), com quem partiu para a corrida no circuito espanhol a disputar a terceira posição.

No que toca à prova na Comunidade Valenciana, Álex Rins (41:22.250), da Suzuki, foi o vencedor, à frente de Brad Binder (+0.396) e Jorge Martín (+1.059). Em quarto lugar ficou Quartararo, que já não conseguiu dar luta pelo título.

O português Miguel Oliveira, que se despediu este domingo da KTM (muda-se para a Aprilia em 2023), arrancou da 14.ª posição da grelha de partida, recuperou várias posições e terminou em quinto.

