O Grande Prémio da Finlândia em MotoGP, integrado no Mundial de 2022 de motociclismo de velocidade, foi cancelado devido à «situação geopolítica» vivida, fruto da guerra na Ucrânia iniciada com a invasão da Rússia em fevereiro.

A Federação Internacional de Motociclismo (FIM), a Associação Internacional de Equipas de Corrida (IRTA) e a Dorna Sports anunciaram a decisão esta quarta-feira, em comunicado, falando num entendimento entre todas as partes que leva ao adiamento do GP da Finlândia para 2023.

«Os trabalhos de homologação no KymiRing, em conjunto com os riscos causados pela situação geopolítica em curso na região, obrigaram, infelizmente, ao cancelamento do Grande Prémio da Finlândia em 2022. As circunstâncias atuais criaram atrasos e colocaram o trabalho em curso, no novo circuito, em risco. Todas as partes concordaram que a estreia da pista deve ser adiada para 2023, quando o MotoGP espera voltar à Finlândia pela primeira vez em quatro décadas», refere o comunicado conjunto.

A prova estava agendada para 10 de julho e não deverá ser substituída. «O calendário deverá, portanto, ter 20 corridas», lê-se, na mesma nota. Refira-se que também o GP da Rússia fora cancelado.

Na última semana, quer a Finlândia, quer a Suécia, entregaram, através dos seus embaixadores em Bruxelas, formalmente, os pedidos de adesão à NATO, decisão que surge depois da invasão russa à Ucrânia, a 24 de fevereiro.

A Rússia e a Finlândia têm uma fronteira terrestre de 1.340 quilómetros.