O Grande Prémio do Cazaquistão de MotoGP foi cancelado por falta de homologação do circuito, anunciou esta quarta-feira a Federação Internacional de Motociclismo (FIM).

A prova cazaque estava agendada para 9 de julho e seria a nona de 21 etapas do Mundial, mas o seu cancelamento e não substituição no calendário levam a que o campeonato de 2023 fique reduzido a 20 corridas.

O circuito de Sokol, para o GP do Cazaquistão, integrava o calendário de forma condicionada à autorização.

«Os trabalhos em curso de homologação do circuito, aliados aos atuais desafios operacionais globais, obrigaram ao cancelamento do evento em 2023. O MotoGP espera visitar o circuito internacional de Sokol em 2024, para dar as boas-vindas ao país no calendário», lê-se no comunicado conjunto da FIM e da Dorna, promotora do campeonato, acrescentando-se que a corrida cazaque «não vai ser substituída em 2023».

O Cazaquistão assinou um contrato por cinco anos com o MotoGP e deveria tornar-se, em 2023, no 30.º país a acolher a competição, em Sokol, nos arredores de Almaty, a maior cidade daquele país asiático.

Até ao momento, foram disputadas três etapas do Mundial de MotoGP de 2023, incluindo o Grande Prémio de Portugal. O italiano Marco Bezzecchi (Ducati) lidera a classificação de pilotos, com 64 pontos, mais 11 do que Francesco Bagnaia (Ducati), enquanto Miguel Oliveira (Aprilia) é 14.º, com 16, graças ao quinto lugar alcançado no Grande Prémio das Américas, depois de ter sofrido uma queda na corrida portuguesa e ter falhado a corrida na Argentina por lesão.