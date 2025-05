Jorge Martín confirmou, esta quinta-feira, que irá deixar a Aprillia no fim da temporada, acionando assim uma cláusula opcional no contrato que lhe permite rescindir com a equipa italiana.

A decisão foi divulgada através das redes sociais e o piloto explicou também que reservou o direito de decidir o futuro para 2026, após «determinadas circunstâncias não terem sido cumpridas». Além disso, garantiu ainda que sempre foi honesto com a equipa e que apenas pretende continuar a dar o máximo pelo desporto que pratica.

«Concordei com a Aprillia que, se determinadas circunstâncias não fossem cumpridas, reservava o direito de decidir o meu futuro para 2026. Assim sendo, decidi exercer o direito de rescindir o meu contrato para a próxima temporada. Sempre fiz tudo de forma respeitosa e clara, sendo que a única intenção é assumir o controlo do meu futuro», pode ler-se.

Recorde-se que Jorge Martín se lesionou nos testes de pré-época, na Malásia, e falhou as primeiras três corridas do Mundial. Após regressar de lesão teve um acidente grave com Fabio Di Giannantonio, partindo 11 costelas, e voltou a ser afastado da competição.

Leia aqui o comunicado de Jorge Martín na íntegra: