Jorge Martin (Ducati) «vingou-se» do azar da véspera na corrida sprint e venceu, este domingo, a corrida principal do Grande Prémio da Indonésia de MotoGP.

O piloto espanhol completou a prova em 41.04,389 minutos, terminando à frente do compatriota Pedro Acosta (GasGas), a 1,404 segundos, e do italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que completou o pódio, com mais 5,595 segundos do que o vencedor.

Acosta foi investigado por uma infração da pressão dos pneus, mas não recebeu qualquer penalização.

Martín ganha, assim, terreno na classificação do Mundial e passa de 12 para 21 pontos de vantagem face a Pecco Bagnaia, campeão em título.

Here are the results, still provisional but one thing's for certain:@88jorgemartin is back on winning ways and gets payback from 2023 and yesterday in Mandalika! 🏆🦾#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/V239cWJ6EM