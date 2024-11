Jorge Martín está cada vez mais perto do título de campeão mundial de MotoGP! O piloto espanhol da Ducati venceu, este sábado, a corrida sprint do Grande Prémio da Malásia, tirando partido da queda do italiano Francesco Bagnaia.

Martín cortou a meta no circuito de Sepang em 19.49,230 minutos, à frente de Marc Máquez (Ducati), a 0,913 segundos, e de Enea Bastianini (Ducati), terceiro, a 2,010.

O piloto espanhol largou atrás de Bagnaia, mas ultrapassou o bicampeão mundial logo na primeira curva. O italiano deixou escapar a frente da Ducati na terceira volta, caiu e já não conseguiu regressar à corrida. Foi a quarta desistência de Bagnaia em corridas sprint esta temporada.

À partida para esta penúltima prova do Mundial de MotoGP, Martín e Bagnaia estavam separados por 17 pontos. Caso saia deste fim de semana com, pelo menos, 38 pontos de vantagem, o espanhol vai conquistar o título.

Para já, Martín tem mais 29 pontos do que Bagnaia (465 contra 436), precisando de superar o italiano em nove pontos. Assim, precisa, na melhor das hipóteses, de vencer este domingo e que Bagnaia não faça melhor do que terceiro. Ou, na pior das hipóteses, ser sétimo se o italiano não pontuar (abaixo do 15.º).

De referir que os pilotos não festejaram com as garrafas de champanhe no pódio, por respeito às vítimas da tempestade DANA, em Valência, que deveria receber a última prova, daqui a duas semanas. Fonte da organização do campeonato do mundo adiantou à Lusa que a prova valenciana deverá ser substituída por outra corrida em Barcelona.