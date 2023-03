O espanhol Marc Márquez (Honda) foi penalizado com uma dupla longa volta a aplicar no Grande Prémio da Argentina, no próximo domingo, por «condução irresponsável» no acidente com Miguel Oliveira no GP de Portugal.

Os comissários consideraram que Márquez foi «excessivamente agressivo, provocando a queda» do português.

A «long lap penalty», diga-se, é uma penalização que obriga os pilotos a percorrerem uma extensão maior da pista.

A penalização será aplicada na próxima corrida do campeonato, o GP da Argentina, que se disputa no próximo domingo, mas para o qual Márquez ainda está em dúvida, dada a lesão na mão direita.