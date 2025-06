Depois de ter vencido a sprint de sábado, Marc Márquez (Ducati) voltou a vencer no circuito de Assen. O piloto espanhol dominou por completo o Grande Prémio dos Países Baixos, 10.ª etapa do Mundial de MotoGP, mas teve sempre Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), que terminou no segundo lugar, a 0,635 segundos.

O piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati) completou o pódio, a 2,666 segundos.

O português Miguel Oliveira (Prima Pramac), que arrancou no 18.º lugar, teve um acidente e caiu, logo na volta inaugural. O piloto luso ainda regressou à prova, mas acabou por desistir à 10.ª volta.

Alex Márquez (Gresini), que seguia no quinto lugar, caiu durante a sexta volta e ainda no decorrer da corrida foi confirmada uma fratura na mão esquerda do piloto espanhol.

Nas contas do campeonato, Marc Márquez aumentou a vantagem para Alex, e soma agora 307 pontos, mais 68 do que o irmão.

Marc Márquez igualou Giacomo Agostini com 68 triunfos no MotoGP e está apenas atrás das 89 de Valentino Rossi,

O MotoGP regressa no fim de semana de 11 a 13 de julho, na Alemanha, no circuito de Sachsenring.