Marc Márquez venceu este domingo o Grande Prémio da Austrália de MotoGP.

O piloto espanhol da Ducati levou a melhor na 17.ª prova da temporada e conseguiu a terceira vitória em 2024, numa corrida em que Miguel Oliveira (Aprilia) não alinhou por ainda estar a recuperar de fraturas no pulso esquerdo sofridas no GP da Indonésia.

Márquez, que largou da segunda posição da grelha, chegou definitivamente à liderança a três voltas do final, terminando com 0,997 segundos de vantagem sobre o espanhol Jorge Martin (Ducati), que foi segundo, e 10,100 sobre o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que foi terceiro.

Com três provas para o final do campeonato, Jorge Martin lidera, agora, com 424 pontos, mais 20 do que Bagnaia e mais 79 do que Márquez, que se isolou na terceira posição.

Miguel Oliveira, que falhou a terceira corrida consecutiva, viu-se apanhado no 14.º lugar do campeonato pelo australiano Jack Miller (KTM), que será seu companheiro de equipa na Pramac com a Yamaha em 2025. Ambos têm 71 pontos.

A próxima ronda é o GP da Tailândia, dentro de uma semana.