Miguel Oliveira começou de uma maneira excelente o Grande Prémio de Portugal em MotoGP, mas rapidamente o entusiasmo deu lugar à frustração, já que teve de abandonar a corrida logo na segunda volta.

O piloto português, que partiu da quarta posição, saltou para a liderança logo no arranque, mas foi depois ultrapassado por Pecco Bagnaia, antes da queda que forçou o abandono, provocada por Marc Márquez (Honda).

Atitude incompreensível do piloto espanhol, que tentou ultrapassar Jorge Martín pela direita, tocou no compatriota e provocou o choque com Oliveira, que levou o português para fora da pista.

Tanto Márquez como Oliveira tiveram de abandonar a corrida e o espanhol ouviu mesmo muitos assobios por parte do público de Portimão.

O piloto luso, em estreia na RNF Aprilia, foi encaminhado para o centro médico para ser observado.

Siga o Grande Prémio de Portugal em MotoGP