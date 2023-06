Miguel Oliveira abandonou o Grande Prémio dos Países Baixos em MotoGP, oitava prova do Mundial.

O piloto português partiu do 11.º lugar da grelha e ganhou várias posições logo no arranque.

Depois de ter chegado a rodar no sexto posto por algumas voltas, começou a apresentar problemas na mota e na volta 11 caiu num ápice da sétima para a 10.ª posição.

O fim da corrida de Miguel Oliveira chegou a meio do GP dos Países Baixos, quando entrou na garagem da equipa RNF Racing Aprilia.

Francesco Bagnaia, campeão do Mundo e líder do Mundial, venceu a corrida. Depois de ter rodado algumas voltas no segundo lugar atrás de Brad Binder (KTM), o piloto da Ducati assumiu a liderança para não mais a largar.

Marco Bezzecchi, da VR Racing Team também equipada com motor Ducati, e vencedor da corrida de sprint no sábado, terminou na segunda posição. Brad Binder, que terminou a corrida no terceiro lugar, foi penalizado por ter excedido os limites da pista na última volta e cedeu a última posição do pódio a Aleix Espargaró, da Aprilia. No sábado tinha-lhe acontecido o mesmo.

Just like yesterday! 🫢@BradBinder_33 exceeded track limits on the last lap and loses third place! 👀#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/lzQaRfZOz7 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 25, 2023

(artigo atualizado)