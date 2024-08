O Grande Prémio da Grã-Bretanha foi para esquecer para Miguel Oliveira. O piloto português caiu logo no início da primeira volta em Silverstone e teve de abandonar a corrida deste domingo, assim como o colega da Trackhouse Racing, Raúl Fernández.

Miguel Oliveira, que tinha conseguido o 10.º lugar na sprint, largou de 15.º, mas envolveu-se numa queda com o espanhol, que tinha pneus duros à frente e perdeu o controlo da mota, acabando por abalroar Oliveira.

Este foi o primeiro abandono devido a queda do piloto português na presente temporada. Já tinha desistido no GP da França, mas nessa altura por problemas mecânicos.

Sorte diferente esteve Enea Bastianini, que fez a dobradinha: depois da sprint, venceu a corrida.

As Ducati andaram sempre na disputa pelos lugares cimeiros. Pecco Bagnaia ultrapassou Aleix Espargaró - que largou da «pole position» - e subiu à liderança logo no início, mas foi ultrapassado por Jorge Martín, que teve tudo para vencer.

A duas voltas no final, o espanhol alargou a trajetória numa das curvas e permitiu a ultrapassagem de Bastianini, que não desperdiçou a pista livre e terminou com quase dois segundos de vantagem. Já Bagnaia, ficou-se pelo terceiro lugar, a 5.866 segundos do vencedor.

Apesar do segundo lugar, Jorge Martín consegue recuperar a liderança do Mundial de pilotos, agora com 241 pontos, mais três do que Bagnaia, que desce ao segundo lugar.

Segue-se o GP da Áustria, em Spielberg, daqui a duas semanas.