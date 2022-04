O piloto português Miguel Oliveira foi 10.º classificado na segunda sessão de treinos livres do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, em Portimão, depois de ter sido quinto na primeira sessão de treinos livres da quinta de 21 provas do Campeonato do Mundo de velocidade em motociclismo.

Numa segunda sessão, de 45 minutos, em que a chuva foi uma constante, Miguel Oliveira fez a sua melhor volta em 1.52,010 minutos, terminando a 1,393 segundos do mais rápido, o espanhol Pol Espargaró (Honda). O também espanhol Marc Márquez (Honda) foi segundo classificado, a 0,611 segundos, com o italiano Andrea Dovizioso (Yamaha) em terceiro, a 1,049 segundos. Pol Espargaró foi mesmo o único piloto a conseguir melhorar o registo relativamente à sessão matinal.

Na primeira sessão, Miguel Oliveira foi quinto e, contas feitas, no conjunto das duas sessões deste primeiro dia em Portimão, o piloto da KTM alcançou a sexta posição no combinado, com o sexto melhor tempo, assente em 1.51,223 minutos E registado na oitava das 20 voltas que efetuou ao traçado algarvio, na primeira das duas sessões.

Marc Márquez (Honda), Pol Espargaró (Honda), Joan Mir (Suzuki), Marco Bezzechi (Ducati) e Johann Zarco (Ducati) foram os cinco primeiros nos tempos combinados das duas sessões.

Miguel Oliveira, de 27 anos, tem, assim, provisoriamente, um lugar na segunda fase da qualificação, a Q2, reservada aos dez pilotos mais rápidos das três primeiras sessões de treinos livres e aos dois mais rápidos da Q1.