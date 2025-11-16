MotoGP: Miguel Oliveira despede-se do Mundial com 11.º lugar em Valência
Foi a última corrida do «Falcão» na prova rainha do motociclismo, antes de embarcar no Mundial de Superbikes
Ao fim de 247 corridas nas três categorias do Mundial de MotoGP, com 17 vitórias, 41 pódios e cinco 'pole positions', Miguel Oliveira encerrou o seu percurso no Campeonato do Mundo de velocidade. O 'Falcão' partiu da 18.ª posição e alcançou o 11.º posto no Grande Prémio de Valência, ficando perto da melhor marca da temporada (nono na Catalunha).
Oliveira beneficiou da desistência de vários concorrentes logo no início da corrida - Francesco Bagnaia (Ducati), Ai Ogura (Trackhouse) Jorge Martín (Gresini) e Fabio Quartararo (Yamaha) e manteve-se impávido e sereno, sem cometer erros. Ficou a 19.304 segundos do primeiro classificado Marco Bezzecchi (Aprilia), que voltou a vencer após o triunfo em Portimão.
Miguel Oliveira despediu-se a... queimar pneu na box da Pramac Racing. Foi bastante acarinhado pela sua equipa.
Miguel Oliveira termina a temporada 2025 em vigésimo lugar na classificação geral, com 43 pontos somados. O campeão já era conhecido - Marc Marquez, da Ducati, logo seguido de Alex Marquez, da Gresini, com Bezzecchi (Aprilia) a terminar o pódio.
That's all, folks! 👋— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 16, 2025
Final 2025 #MotoGP standings 📌#ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/rZ3s3DGsSw
Em declarações à Sport TV, Miguel Oliveira mostrou-se confiante antes da corrida: «Tentámos ver o que faltou ontem [no sprint]. Senti-me um bocadinho no limite ontem, mas ajustámos a frente da mota, a suspensão. Parece ter funcionado e espero encontrar na corrida as mesmas sensações do warm-up.»
É o fim de aventura para o 'Falcão', que sofreu uma lesão logo na segunda prova, na Argentina (nos ligamentos do ombro direito). A lesão custou-lhe a presença nas três corridas seguintes, nos Estados Unidos, no Qatar e em Espanha.
Na categoria rainha, a MotoGP, que disputa desde 2019, Miguel Oliveira conquistou cinco triunfos, um deles em Portugal, no Autódromo Internacional do Algarve, em 2020, sete pódios e uma 'pole position'.
Aos 30 anos, vai mudar-se a partir da próxima temporada para o Mundial de Superbikes, trocando os protótipos pelas motas de série.
[Notícia atualizada às 14h05]