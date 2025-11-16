Ao fim de 247 corridas nas três categorias do Mundial de MotoGP, com 17 vitórias, 41 pódios e cinco 'pole positions', Miguel Oliveira encerrou o seu percurso no Campeonato do Mundo de velocidade. O 'Falcão' partiu da 18.ª posição e alcançou o 11.º posto no Grande Prémio de Valência, ficando perto da melhor marca da temporada (nono na Catalunha).

Oliveira beneficiou da desistência de vários concorrentes logo no início da corrida - Francesco Bagnaia (Ducati), Ai Ogura (Trackhouse) Jorge Martín (Gresini) e Fabio Quartararo (Yamaha) e manteve-se impávido e sereno, sem cometer erros. Ficou a 19.304 segundos do primeiro classificado Marco Bezzecchi (Aprilia), que voltou a vencer após o triunfo em Portimão.

Miguel Oliveira despediu-se a... queimar pneu na box da Pramac Racing. Foi bastante acarinhado pela sua equipa.

Miguel Oliveira termina a temporada 2025 em vigésimo lugar na classificação geral, com 43 pontos somados. O campeão já era conhecido - Marc Marquez, da Ducati, logo seguido de Alex Marquez, da Gresini, com Bezzecchi (Aprilia) a terminar o pódio.

Em declarações à Sport TV, Miguel Oliveira mostrou-se confiante antes da corrida: «Tentámos ver o que faltou ontem [no sprint]. Senti-me um bocadinho no limite ontem, mas ajustámos a frente da mota, a suspensão. Parece ter funcionado e espero encontrar na corrida as mesmas sensações do warm-up.»

É o fim de aventura para o 'Falcão', que sofreu uma lesão logo na segunda prova, na Argentina (nos ligamentos do ombro direito). A lesão custou-lhe a presença nas três corridas seguintes, nos Estados Unidos, no Qatar e em Espanha.

Na categoria rainha, a MotoGP, que disputa desde 2019, Miguel Oliveira conquistou cinco triunfos, um deles em Portugal, no Autódromo Internacional do Algarve, em 2020, sete pódios e uma 'pole position'.

Aos 30 anos, vai mudar-se a partir da próxima temporada para o Mundial de Superbikes, trocando os protótipos pelas motas de série.

[Notícia atualizada às 14h05]