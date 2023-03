O português Miguel Oliveira (Aprilia) falhou o acesso direto à segunda fase de qualificação (Q2) do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, ao terminar em 19.º no conjunto dos dois primeiros treinos livres.

Numa sessão muito acidentada, Oliveira, que foi vítima de uma queda, obteve o 19.º melhor tempo, com 1.39,794 minutos, a 1,249 segundos do australiano Jack Miller, da equipa de fábrica da KTM, que fixou um novo recorde do circuito, com 1.37,709.

Bagnaia (Ducati), atual campeão do mundo, foi terceiro, a 0,110 segundos, atrás do espanhol Maverick Viñales (Aprilia), que apenas ficou a 0,037 de Miller.

De fora da Q2 ficou ainda o espanhol Marc Márquez (Honda), seis vezes campeão mundial de MotoGP, que caiu nos minutos finais da segunda sessão.

A segunda sessão foi duas vezes interrompida, a primeira por motivos técnicos e a segunda devido a um violento acidente do espanhol Pol Espargaró (GasGas), que teve de ser transportado para o hospital.

A primeira sessão de qualificação de MotoGP está marcada para as 10h50 de sábado, com os dois primeiros a juntarem-se aos 10 que já asseguraram a presença na Q2.