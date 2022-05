Miguel Oliveira vai sair do 17.º posto da grelha para o Grande Prémio de França de MotoGP, em Le Mans.

Apesar da qualificação difícil, o piloto de Almada - que na véspera sofreu duas quedas e teve de se dirigir até ao posto médico do circuito - foi o melhor da KTM, à frente de Brad Binder (18.º), colega na equipa de fábrica, e de Remy Gardner e Raul Fernandez, da satélite Tech3.

O italiano Francesco Bagnaia (Ducati) vai sair da pole-position e Jack Miller, também da Ducati, parte do segundo posto. Aleix Espargaro (Aprilia) obteve o terceiro melhor tempo e o campeão mundial e líder do mundial nesta época Fabio Quartararo (Yamaha) sai da quarta posição da grelha. As Ducati revelaram-se muito rápidas e conseguiram colocar quatro motas entre os seis primeiros lugares.

A corrida do Grande Prémio de França de MotoGP realiza-se neste domingo a partir das 13h00.