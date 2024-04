O português Miguel Oliveira terminou na 11.ª posição no Grande Prémio das Américas, terceira prova do Campeonato Mundial de MotoGP.

O piloto da Trackhouse largou do 14.º lugar, mas conseguiu cortar a meta a 18.542 segundos do vencedor, o espanhol Maverick Viñales (Aprilia), que na véspera já tinha vencido a corrida sprint. O também espanhol Pedro Acosta (GasGas) fechou a 1.728 segundos do compatriota, enquanto o campeão mundial Enea Bastianini (Ducati) concluiu o pódio, a 2.703s.

Depois de ter vencido com a Suzuki e a Yamaha, Viñales torna-se no primeiro piloto a ganhar uma corrida com três fabricantes diferentes.

Jorge Martin (Ducati) continua a liderar o Mundial de pilotos, com 80 pontos, mais 21 do que Bastianini.