Miguel Oliveira foi 13.º, esta sexta-feira, nos treinos cronometrados para o Grande Prémio de Inglaterra de MotoGP, a sétima prova da temporada.

O português ainda suspirou pela Q2 quando esteve a rodar entre os dez mais rápidos. Por fim, o piloto da Yamaha terminou a 0,704 segundos do mais rápido, Alex Márquez (Ducati), que bateu o recorde em Silverstone. O espanhol deixou o francês Fábio Quartararo (Yamaha) na segunda posição, a 0,047 segundos, com o australiano Jack Miller (Yamaha) a fechar em terceiro, a 0,347.

👀 @alexmarquez73 primed for Silverstone success, three Yamahas in the mix



It's shaping up to be a tasty #BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/mthWk44lEL