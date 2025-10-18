MotoGP: Miguel Oliveira em 14.º na corrida sprint do GP da Austrália
Italiano Bezzecchi vence, à frente dos espanhóis Raul Fernandez e Pedro Acosta
O português Miguel Oliveira (Yamaha) terminou em 14.º a corrida sprint do Grande Prémio da Alemanha de MotoGP, este sábado.
O piloto luso arrancou de 16.º e cortou a meta a 17,494 segundos do vencedor, Marco Bezzecchi (Aprilia). O italiano bateu o espanhol Raul Fernandez (Aprilia) por 3,149 segundos, enquanto o também espanhol Pedro Acosta (KTM) ficou em terceiro, a 5,310.
Some very important points in the bag for these riders 👀#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/WYaN5lvLxM— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 18, 2025
«Tive alguns problemas na qualificação com a eletrónica e a gestão do pneu traseiro na última curva», confessou Miguel Oliveira.
«Na corrida sprint, tive um bom início e consegui conquistar duas posições, até que, a cinco voltas do final, tive uma queda de desempenho do pneu traseiro. Mas, de certeza que poderemos fazer alguma coisa para amanhã [domingo] melhorarmos o ritmo», concluiu o piloto luso.
Com estes resultados, Marco Bezzecchi aproximou-se do terceiro lugar no campeonato, que ainda pertence ao compatriota Francesco Bagnaia (Ducati), o penúltimo classificado da sprint.
Marc Márquez, com 545 pontos, já assegurou matematicamente a conquista do título, apesar de estar de fora, por lesão. Miguel Oliveira é 21.º, com 32.
A corrida principal realiza-se no domingo.
The fight for 3rd in the standings is well and truly ON ⚔️#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/LSQrttrGQo— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 18, 2025