O português Miguel Oliveira (Yamaha) terminou em 14.º a corrida sprint do Grande Prémio da Alemanha de MotoGP, este sábado.

O piloto luso arrancou de 16.º e cortou a meta a 17,494 segundos do vencedor, Marco Bezzecchi (Aprilia). O italiano bateu o espanhol Raul Fernandez (Aprilia) por 3,149 segundos, enquanto o também espanhol Pedro Acosta (KTM) ficou em terceiro, a 5,310.

«Tive alguns problemas na qualificação com a eletrónica e a gestão do pneu traseiro na última curva», confessou Miguel Oliveira.

«Na corrida sprint, tive um bom início e consegui conquistar duas posições, até que, a cinco voltas do final, tive uma queda de desempenho do pneu traseiro. Mas, de certeza que poderemos fazer alguma coisa para amanhã [domingo] melhorarmos o ritmo», concluiu o piloto luso.

Com estes resultados, Marco Bezzecchi aproximou-se do terceiro lugar no campeonato, que ainda pertence ao compatriota Francesco Bagnaia (Ducati), o penúltimo classificado da sprint.

Marc Márquez, com 545 pontos, já assegurou matematicamente a conquista do título, apesar de estar de fora, por lesão. Miguel Oliveira é 21.º, com 32.

A corrida principal realiza-se no domingo.

