A RNF Aprilia, equipa de Miguel Oliveira, anunciou esta segunda-feira que o piloto português vai falhar o Grande Prémio da Argentina, no próximo fim de semana, devido à lesão que sofreu após a queda deste domingo no Algarve.

A equipa informou ainda que o Oliveira foi submetido a novos testes em Almada, onde se detetaram «mais danos», que o impedem de correr.

O piloto luso, que não será substituído na Argentina, vai iniciar um processo de recuperação com o objetivo de regressar na terceira prova da temporada, em Austin, no Texas.

Oliveira foi abalroado por Marc Márquez na segunda volta do GP Portugal e teve de abandonar a corrida numa altura em que disputava a liderança da prova. Depois de ser observado no centro médico, o piloto de Almada foi declarado apto para correr na Argentina, já que inicialmente foi detetada apenas uma contusão na perna direita.

Marc Márquez assumiu total responsabilidade pelo acidente e pediu desculpa a Oliveira, que aceitou o pedido, mas apelou a uma sanção.

O piloto espanhol, que foi penalizado com uma dupla longa volta, teve de ser operado à mão direita e também falha a próxima corrida.

