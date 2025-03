Miguel Oliveira terminou a primeira corrida «sprint» da temporada na 16.ª posição.

No circuito da Tailândia, o piloto português arrancou da sexta linha da grelha e durante as 14 voltas apenas conseguiu subir um lugar. Após dominar os treinos livres e as respetivas qualificações, Marc Márquez voltou a não dar qualquer hipótese aos adversários.

Sem nunca perder a liderança da prova, o espanhol terminou a corrida à frente do irmão, Álex Márquez e do companheiro de equipa, Francesco Bagnaia. Estão assim somados os primeiros pontos da nova temporada, sendo que este domingo os pilotos regressam à pista para a corrida principal de todo o fim de semana.

