Miguel Oliveira vai ser operado esta segunda-feira em Lisboa e falha a próxima ronda do MotoGP, no Japão.

«[Miguel Oliveira] vai ser operado amanhã de manhã [segunda-feira] e desejamos-lhe tudo de bom. Esperamos que tenha uma recuperação rápida e que volte o mais rapidamente possível», disse o diretor desportivo da Trackhouse, Davide Brivio, em comunicado.

O piloto português sofreu fraturas no pulso e osso rádio do braço direito, após uma queda nos treinos livres no GP da Indonésia. No próximo fim de semana, Oliveira será substituído pelo italiano Lorenzo Salvadori, piloto de testes da Aprilia.