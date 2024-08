Miguel Oliveira vai partir da oitava posição da grelha no Grande Prémio de Aragão, Espanha, 12.ª prova do Mundial de MotoGP.

Marc Márquez, da Gresini, equipa satélite da Ducati, conquistou a pole com o tempo canhão de 1:46.766 minutos, menos oito décimos (!) do que Pedro Acosta (GASGAS Tech 3, KTM), que sai da segunda posição da grelha.

Com o tempo de 1:48.550 minutos, Miguel Oliveira, da Trackhouse, foi o melhor dos pilotos ligados à Aprilia.

O Grande Prémio de Aragão realiza-se neste domingo a partir das 14h00 de Portugal continental.

Premier class pole position no. 66 for @marcmarquez93 ⏱️



Can he finally take his first #TissotSprint gold medal later today? 🥇🤔#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/9CGlr4DCew