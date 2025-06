O português Miguel Oliveira terminou na 15.ª posição no Grande Prémio de Aragão de MotoGP, oitava ronda da temporada.

O piloto da Yamaha tinha arrancado no 16.º lugar e somou, assim, mais um ponto no Mundial. Oliveira cortou a meta a 27,068 segundos do vencedor, o espanhol Marc Márquez (Ducati), que partiu da «pole position» e deixou o irmão Alex Márquez (Ducati) em segundo, a 1,107 segundos. O italiano Francesco Bagnaia (Ducati) fechou o pódio, a 2,029.

Marc Márquez cimentou a liderança do Mundial de pilotos, com 233 pontos, mais 32 do que o irmão.

O piloto espanhol procura igualar os sete títulos mundiais do italiano Valentino Rossi.

Quanto a Miguel Oliveira, o português voltou a somar pontos, algo que não conseguia desde a prova de abertura do campeonato, o GP da Tailândia, quando terminou na 14.ª posição. Por isso, o "Falcão" mantém o 23.º lugar, agora com três pontos, conquistados num circuito pouco favorável à Yamaha.

A próxima ronda será o GP de Itália, de 20 a 22 de junho.