O piloto português Miguel Oliveira (RNF Aprilia), que regressou este fim de semana à competição depois de várias semanas de ausência por lesão, terminou no 12.º lugar na corrida sprint do Grande Prémio de Itália, sexta prova do Mundial de MotoGP, conquistada por Pecco Bagnaia (Ducati).

O campeão do mundo, a jogar em casa, largou da pole position, viu Alex Márquez cair logo na primeira curva após um incidente com Brad Binder (KTM), ainda perdeu posição para Jorge Martin, mas viria a conquistá-la na quarta volta, para não mais a largar.

Marco Bezzecchi (Ducati) acabou em segundo, enquanto Jorge Martin (Ducati) cortou a meta em terceiro.

Binder, diga-se, foi um dos protagonistas da corrida sprint. O australiano tirou Alex Márquez da pista, foi penalizado com uma "long lap", mas esteve a um ritmo muito alto, fixando um novo recorde de velocidade no Moto GP, ao atingir 366.1km/h.

Oliveira, que terminou logo atrás de Binder, conseguiu recuperar seis posições.

Para este domingo, às 13h00, está marcada a corrida em Mugello, com Bagnaia a liderar a grelha de partida. O campeão do mundo soma agora 106 pontos e continua na liderança do campeonato, com mais quatro pontos do que Bezzecchi e 19 do que Martin. Oliveira, com 21, é 16.º.